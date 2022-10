L'Elche di Lirola fa 1-1 col Maiorca: l'ex Toro Boyé entra e si fa espellere dopo 4'

ELCHE (Spagna) - Succede di tutto nel posticipo dell'ottava giornata di Liga tra Elche e Maiorca, iniziato con notevole ritardo a causa di un acquazzone e di un black out elettrico. I padroni di casa, privi di Pastore, si salvano al 12' sul rigore fallito da Muriqi e sbloccano il risultato con l'ex Roma Ponce al 15'. Ad inizio ripresa entrano Lirola, scuola Juve, e Boyé, con l'argentino visto in Italia con la maglia del Torino che si fa espellere soli 4' dopo il suo ingresso in campo (61'). Il Maiorca, con un uomo in più, trova il pari con un nuovo calcio di rigore, stavolta trasformato da Muriqi. Nel finale convulso, anche l'ex Lazio rimedia un cartellino rosso. Per l'Elche è il secondo punto in questo campionato, il Maiorca staziona a metà classifica a quota 9.