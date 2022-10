A Bola: "Caso Joao Felix all'Atletico Madrid: vuole andare via a gennaio!"

MADRID (Spagna) - All'Atletico Madrid scoppia il caso Joao Felix. Secondo "A Bola" ci sarebbe una frattura insanabile tra il giocatore ed il tecnico Diego Simeone al punto che il portoghese vorrebbe andare via già a gennaio. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe arrivata durante il match di Champions League col Bruges (0-0), Joao Felix è stato mandato a scaldarsi tre volte salvo poi non entrare. Ma la frattura fra i due risalirebbe alla stagione 2020-21, quella culminata con la vittoria della Liga: Joao Felix ha giocato per sei mesi infortunato senza però ottenere alcun apprezzamento da Simeone per il suo sacrificio. Negli ultimi tempi poi la situazione si è deteriorata: dal ritorno dalla sosta appena 29 minuti in campo per quello che è stato l'acquisto più caro nella storia dell'Atletico e ora non ci sarebbero più margini per una riconciliazione.