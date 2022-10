Ancelotti verso Real-Barcellona: come stanno Benzema, Rudiger e Courtois

MADRID (Spagna) - Vigilia del Clasico tra Real Madrid-Barcellona, sfida che dirà molto sulla vetta della Liga prima della pausa per i Mondiali di Qatar. Un big match al quale Ancelotti e Xavi si presentano dopo le fatiche di Champions, con il tecnico dei Blancos alle prese con infortuni importanti come quelli di Benzema, Rudiger e Courtois. Sui tre titolari, Ancelotti ha spiegato: "Courtois sta facendo abbastanza bene, ma si è allenato pochissimo, non ci sarà . Vedremo per la prossima partita, ma ora deve solo allenarsi. Rudiger è a disposizione. Benzema si sta riprendendo dal punto di vista fisico l'ho visto molto meglio questa settimana". Non svela dunque le possibili scelte di formazione Ancelotti che prosegue: "Dobbiamo fare una partita equilibrata e attenta. Dobbiamo pensare a vincere".

Ancelotti verso Real-Barcellona

"La loro storia parla chiaro, continuano con uno stile che piace ai tifosi e al club. E' un'idea che ha dato loro il successo anche se avere un solo stile di gioco penso non sia molto appropriato visto che i calciatori cambiano". Si concentra sugli avversari il tecnico italiano che aggiunge: "Loro hanno pareggiato solo una partita di campionato e sono in un ottimo stato di forma. Hanno avuto dei problemi in Champions League che possono capitare, ma in campionato sono stati spettacolari". Una battaglia senza esclusione di colpi con il Real Madrid che si dovrà far trovare pronto: "Abbiamo preparato il Clasico come sempre, ma a questo va aggiunto ciò che questa partita rappresenta per tutti e la qualità delle due squadre. Va considerato anche l'aspetto emotivo, la pressione...".