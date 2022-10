Xavi prepara il Real, ma ripensa all'Inter: "Non possiamo distruggere tutto"

BARCELLONA (Spagna) - Xavi si prepara al Clasico contro il Real Madrid di Ancelotti in una sfida che mette in palio tre punti pesantisismi per il primato della Liga. Pesa però la debacle europea contro l'Inter, ma lo spagnolo resta fiducioso nel suo operato: "Non possiamo distruggere tutto. Non sarà un problema il giorno in cui vedrò di non essere una soluzione. Nella Liga siamo stati molto bravi, analizzando la stagione, penso di poter essere ottimista. Non smetterò di lavorare e di insistere, perchè sono molto testardo". L'obiettivo è dunque quello di vincere per riscattarsi dall'eliminazione in Champions: "Vincere anche senza giocare bene? No, no. Non è l'obiettivo, vogliamo vincere giocando bene, nel modo in cui crediamo, essere protagonisti, attaccare nel miglior modo possibile e da lì la conseguenza è vincere". Xavi ha le idee chiare su come schierare la squadra e non ha dubbi sull'impegno dei suoi: "Vogliamo attaccare in blocco compatto. Serviranno muscoli e cervello per prendere decisioni, capire quando fermarsi. E' una grande opportunità . Una grande sfida e dobbiamo cambiare registro, è una competizione diversa e sono positivo".