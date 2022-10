Clasico, bufera Laporta: cacciato dallo spogliatoio dell’arbitro e figlio arrestato

MADRID (Spagna)- Una giornata, quella del Clasico perso 3-1 dal Barcellona contro il Real Madrid, che segnerà Joan Laporta sia nel campo sportivo che in quello personale. Per il presidente blaugrana, infatti, non solo la poco edificante figura di essere cacciato dagli spogliatori dell'arbitro (dove si era diretto per manifestare tutto il suo disappunto per la direzione della gara del Bernabeu), ma anche la brutta notizia dell'arresto del figlio, accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna.