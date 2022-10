Liga, tris del Betis Siviglia. Colpo esterno della Real Sociedad

TORINO - Il Betis Siviglia (avversario nel girone di Europa League della Roma) torna a vincere dopo due giornate: la squadra di Pellegrini, nel match valido per la 9ª giornata della Liga, batte 3-1 in casa l'Almeria e raggiunge nuovamente l'Atletico Madrid al terzo posto: a decidere il match sono la doppietta di Carvalho e la rete di Iglesias, vano il gol del momentaneo 1-1 di Touré. Importante successo per 2-1 anche della Real Sociedad sul campo del Celta Vigo: a decidere la partita i gol di Illarramendi e Zubeldia, in mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa con la rete di Aspas. La formazione di Alguacil va a 19 punti in classifica assieme a Betis ed Atletico, mentre la squadra guidata da Coudet resta a quota 10. Torna infine al successo dopo quattro giornate anche l'Espanyol, che batte 1-0 il Valladolid con gol decisivo al 78' di Joselu e sale a quota nove punti.