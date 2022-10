Il Real Madrid di Ancelotti non si ferma: l'Elche di Boyé ko 3-0

ELCHE (Spagna) - Il Real Madrid travolge 3-0 l'Elche - con Boyé in campo dal 1' e Lirola e Pastore in panchina - e rafforza il proprio primato in classifica con 28 punti conquistati in 10 partite di Liga, sei in più del Barcellona secondo, che ha però una gara in meno. Il match si sblocca al 5' con una meravigliosa azione corale, conclusa con un facile tap-in dal fresco Pallone d'Oro Karim Benzema, che si è visto però annullare la rete dal Var a causa di un precedente fuorigioco millimetrico di Vinicius Junior. Dopo il vantaggio (quello buono) di Valverde all'11', vive una sorte simile Alaba al 26', con l'ex Bayern Monaco pescato in leggerissimo offside dalla tecnologia dopo l'uno-due con il bomber franco-algerino. Per Benzema sembra una serata 'no': in avvio di ripresa Badia lo ferma con una parata prodigiosa e al 61' si vede nuovamente cancellare il proprio nome dal tabellino, stavolta per il fuorigioco di Carvajal. Il destino premia chi non si arrende e così, al 75', si mette in proprio, chiude il match con un preciso piatto destro ed esulta mimando il gesto del Var, strappando un sorriso anche al direttore di gara. Poco prima, sul risultato di 1-0, il vice-Courtois Lunin aveva salvato Ancelotti sul colpo di testa a botta sicura di Clerc. All'89', invece, trova la prima gioia stagionale Asensio, che fissa il risultato sul definitivo 3-0.