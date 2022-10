Benzema "soccorre" una tifosa dell'Elche: ecco cosa è successo

ELCHE (Spagna) - Karim Benzema: Pallone d'oro lunedì, vittoria mercoledì ad Elche e anche protagonista di un gesto importante. L'attaccante francese, oltre ad aver realizzato il gol del momentaneo 2-0 (il Real Madrid ha vinto 3-0) ha aiutato a soccorrere una tifosa in tribuna: Al 42' gli ospiti manovrano l'azione a centrocampo quando Benzema, entrato in possesso della palla, calcia direttamente in tribuna indicando poi un'altra zona degli spalti del Manuel Martínez Valero: una tifosa dell'Elche era appena stata colta da un malore ricevendo subito i soccorsi col match interrotto per circa 3 minuti. La tifosa, cosciente, è stata accompagnata fuori dai medici.