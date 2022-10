È morto José Manuel Llaneza: il cordoglio di Villarreal e Real Madrid

VILA-REAL (Spagna) - "Il Villarreal CF si rammarica di annunciare che oggi, giovedì 20 ottobre, è deceduto il suo vicepresidente, José Manuel Llaneza. Il club desidera esprimere il suo profondo e immenso dolore, tristezza e sgomento per la sua irreparabile perdita e inviare il suo più sincero amore e affetto alla sua famiglia e ai suoi amici. Va ricordato che José Manuel Llaneza è stato uno dei grandi artefici della grande crescita del club, in cui è entrato a far parte nel 1994 svolgendo le funzioni di manager, CEO e vicepresidente, essendo uno dei maggiori intenditori di calcio spagnolo per le sue grandi capacità, talento, lavoro e leadership. Il club si dichiara in lutto per i prossimi giorni e chiederà sia alla Liga che al Barcellona di osservare un minuto di silenzio in sua memoria prima della partita di stasera. Leggenda eterna del Villarreal. Parte della nostra storia è andata. Grazie per averci reso felici, José Manuel. R.I.P.". Con questo struggente comunicato il Villarreal annuncia la morte, all'età di 74 anni, del proprio vicepresidente José Manuel Llaneza, da tempo malato di leucemia, come da lui stesso svelato in una lettera scritta lo scorso febbraio, alle porte del match con la Juventus, valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.