Liga, sorride Ancelotti: il Real Madrid batte 3-1 il Siviglia

MADRID (Spagna) - Nell'11ª giornata di Liga il Real Madrid batte il Siviglia di Sampaoli e allunga in vetta alla classifica, portandosi a 31 punti: temporaneamente a +6 dal Barcellona di Xavi, impegnato domani sera al Camp Nou contro l'Athletic Bilbao di Ernesto Valverde. Al Bernabéu, nella serata della celebrazione di Karim Benzema (out per infortunio) per la recente vittoria del Pallone d'Oro, gli uomini di Ancelotti si impongono sugli andalusi per 3-1. Il gol dell'1-0 porta la firma di Modric (5'), su assist di Vinicius. Al 19' Alaba sfiora anche il raddoppio su un calcio di punizione dalla media distanza. Al 54' della ripresa, però, nonostante l'apparente dominio dei Blancos, il Siviglia riesce a trovare l'1-1. L'azione è tutta in salsa argentina: assist di Montiel, gol dell'ex romanista Lamela. Nonostante qualche difficoltà, il Real riesce a trovare il 2-1 al 79' con Lucas Vazquez, ancora su assist di un ispiratissimo Vinicius, mentre il tris arriva appena 2 minuti più tardi, all'81', con la firma di Valverde.