Barcellona, Gavi infortunato: ecco cosa è successo

BARCELLONA (Spagna) - Ansia in casa Barcellona per l'infortunio rimediato da Gavi nel match contro l'Athletic Bilbao. Il talento classe 2004, vincitore dell'ultimo Golden Boy, si è ritirato infortunato a mezz'ora dall'inizio della partita ricevendo n duro colpo nella zona inguinale destra dopo uno scontro fortuito con Dani García. In un primo momento il giocatore, dopo essere stato curato in campo, ha deciso di continuare, ma al 33' è stato costretto a chiedere il cambio con l'ingresso di Kessie. Lo spagnolo è andato direttamente negli spogliatoi per essere visitato dai medici, le sue condizioni intreressano anche la Spagna in vista della Coppa del Mondo. Nelle prossime ore si saprà il risultato degli esami anche se in al momento non sembra essere grave l'entità dell'infortunio.