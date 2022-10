Liga, Aidoo risponde a Unal: Celta Vigo-Getafe finisce 1-1

Classifica Liga

Celta Vigo-Getafe: al Balaídos è 1-1

Sono passati appena 12' quando il Balaídos esplode per la rete del vantaggio. Nemmeno il tempo di esultare, però, che il guardalinee alza la bandierina per posizione di offside di Jørgen Strand Larsen. La partita è vibrante e al 43' gli ospiti passano avanti: punizione magistrale di Enes Unal, Marchesin è battuto. Quando la partita sembra volgere al termine ecco che arriva il pari: è infatti il minuto 89 quando Aidoo batte di testa Soria e ristabilisce l'equilibrio festeggiando nel migliore dei modi la sua 100ª presenza in Liga.

Celta Vigo-Getafe: tabellino e statistiche