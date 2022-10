Morata ko, la Spagna trema: infortunio, a rischio Mondiale?

CADICE (Spagna) - Brutte notizie per Alvaro Morata che dopo 10' della sfida tra Cadice e Atletico Madrid è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Tremano i Colchoneros, ma anche e soprattutto la Spagna che rischia di non avere l'attaccante ex Juve per il Mondiale in Qatar. Il numero 9 biancorosso, al 7' del match di Liga, provando a coordinarsi su un cross si è scontrato con Mbaye restando a terra. In un primo momento lo spagnolo è riuscito a rialzarsi, ma dopo qualche attimo è stato costretto a sdraiarsi nuovamente a terra, portandosi le mani sul volto, per ricevere le cure dei sanitari e chiedere la sostituzione a Simeone. La prima diagnosi del club, come riporta Marca, parla di un trauma al piede, visto che Morata è uscito zoppicando e molto dolorante, ma al momento sono troppo poche le indicazioni per capire quale sarà il suo futuro. Preoccupazione per la nazionale di Luis Enrique che aveva da poco diramato il listone iniziale per proiettarsi verso l'avventura mondiale.