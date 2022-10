Morata ko, l'esito degli esami: la nota ufficiale dell'Atletico Madrid

Morata rassicura Simeone e Luis Enrique

Un sospiro di sollievo per il ct della Spagna, Luis Enrique, che venerdì 11 novembre diramerà le convocazioni per i Mondiali, ma anche per Simeone che spera di recuperarlo, se non già per la partita di Champions in casa del Porto, almeno per il match di domenica contro l'Espanyol. Anche lo stesso ex Juve, sui social, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: "Fortunatamente solo una forte botta", ha scritto Morata postando su Instagram la sua foto, mentre lascia il campo dopo l'infortunio.