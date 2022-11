Dembélé e De Jong lanciano il Barcellona, Piqué dice addio al Camp Nou

BARCELLONA (Spagna) - Tutti i calciatori in campo con la maglia numero 3 di capitan Gerard Piqué, in attesa di capire se si sia trattata dell'ultima apparizione con la maglia del Barcellona o 'soltanto' dell'addio al Campo Nou, nel . Inizia così l'ultimo degli anticipi della 13ª giornata della Liga, quello vinto dai blaugrana 2-0 ai danni dell'Almeria e frutto delle reti di Dembélé al 48' e De Jong al 64'. Eppure, la serata sembrava celare cattive sorprese, con il rigore calciato contro il palo da Lewandowski al 7' e l'incredibile mole di occasioni sprecate per circa un'ora di gioco di una partita a senso unico: nella mente dei tifosi, la sensazione di assistere ad un match stregato è spazzato via della splendida azione personale di Dembélé, sin lì autore di qualche leziosismo di troppo sotto porta, conclusa con un preciso tiro all'angolino sinistro. Da una percussione del neo-entrato Ansu Fati nasce, poi, il facile tap-in a porta vuota di De Jong - assegnato al termine di una lunga revisione al Var - che chiude di fatto il match. Il Barça si porta provvisoriamente in testa alla classifica del campionato spagnolo a quota 34 punti, 2 in più del Real Madrid di Ancelotti, impegnato lunedì nel derby con il Rayo Vallecano. Il minuto 83 è l'ultimo di Gerard Piqué con la maglia del Barcellona, se non ancora quello di una straordinaria carriera, nel caso in cui venga impiegato nell'infrasettimanale a Pamplona contro l'Osasuna, ma sicuramente al Camp Nou, che lo tributa con due interminabili minuti di applausi e cori. L'ormai ex capitano si sfila la fascia, poi lascia il terreno di gioco in lacrime, abbracciando uno per uno tutti i compagni di squadra, l'allenatore e i membri degli staff tecnico e medico.