Liga, Joao Felix salva l'Atletico Madrid: 1-1 con l'Espanyol

MADRID (Spagna) - La domenica della 13ª giornata della Liga si apre a Madrid con l'Atletico dell'ex Juventus Alvaro Morata che evita il 2° ko consecutivo pareggiando in rimonta 1-1 contro l'Espanyol. I Colchoneros giocano in superiorità numerica dal 28' del primo tempo (rosso diretto per Cabrera) ma al 62' Sergi Darder porta in vantaggio gli ospiti. A salvare l'Atletico ci pensa al 79' Joao Felix. Un pareggio (2° consecutivo) amaro per i Periquitos che rimangono al 16° posto a 12 punti (+1 sulla zona calda), mentre la squadra del Cholo Simeone (3° a 24 punti) rischia di essere sorpassata dalla Real Sociedad (22) e dal Betis (23).