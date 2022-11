Barcellona, Piqué clamoroso: chiude la carriera con una espulsione!

PAMPLONA (Spagna) - La carriera di Gerard Piqué si è conclusa all'intervallo della partita di Pamplona tra l'Osasuna e il Barcellona, in maniera a dir poco incredibile. Il direttore di gara Gil Manzano, infatti, ha espulso il difensore spagnolo nel tunnel che conduce agli spogliatoi, dopo la fine del primo tempo. Piqué ha avuto un acceso diverbio con l'arbitro 38enne, soprattutto in merito all'azione che ha portato al gol dell'Osasuna, per un presunto fallo su Marcos Alonso. Perpetrando le sue proteste, il difensore blaugrana ha peggiorato la situazione, spingend cosìo Gil Manzano ad espellerlo, chiudendo di fatto la sua carriera.