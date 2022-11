Liga, Atletico Madrid ko contro il Maiorca: Muriqi affonda Morata

Seconda sconfitta nelle ultime tre per l' Atletico Madrid che cade in casa contro il Maiorca . A decidere la gara è la rete al 16' dell'ex Lazio Vedat Muriqi , al settimo gol in 11 presenze in campionato. 5' dopo Morata trova il pareggio ma la gioia dell'ex Juventus viene subito placata dal guardalinee che alza la bandierina e segnala una posizione di fuorigioco. I Colchoneros di Simeone restano a 25 punti, al quarto posto in Liga. Balzo in avanti importantissimo, invece, per i maiorchini.

Maiorca-Atletico Madrid 1-0: tabellino e statistiche

Siviglia ko in 9: è crisi nera. La Real Sociedad vola

Succede davvero di tutto tra Siviglia e Real Sociedad. Gli ospiti passano avanti al 20' con Sorloth, bravo a sfruttare l'assist di Merino e battere Bono con una rasoiata Piove sul bagnato per gli andalusi che, pochi minuti dopo, restano anche in 10: Rakitic atterra un avversario e si becca il giallo. Carlos Del Cerro Grande, arbitro della sfida, va però a rivedere l'episodio al Var e cambia il colore del cartellino. La gara va avanti ma al 34' cala il gelo sull'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán: altro rosso, sempre al Var, stavolta per Nianzou e padroni di casa in 9. La Real Sociedad ne approfitta subito e dopo 120" raddoppia con Mendez. Emozioni a profusione a Siviglia, perché prima del duplice fischio arriva la reazione della squadra di Sampaoli che accorcia con Rafa Mir, assistito alla perfezione dall'ex Inter Alex Telles. Nonostante i due uomini in meno, i padroni di casa provano a pareggiarla, rischiando anche di subire il terzo. Nessuno, però, riesce a bucare la rete: al Ramón Sánchez Pizjuán finisce 2-1 per la Real Sociedad. La squadra di Alguacil vola, il Siviglia incassa la terza sconfitta nelle ultime quattro ed è penultimo a 11 punti, gli stessi di Cadice e Celta Vigo che, però, hanno una partita in meno e giovedì affrontano rispettivamente Real Madrid e Rayo Vallecano.

Siviglia-Real Sociedad 1-2: tabellino e statistiche

Almeria e Villarreal vincono di misura

Vittorie di misure per Almeria e Villarreal rispettivamente contro Getafe ed Espanyol. A regalare i tre punti alla squadra di Joan Rubi è la rete di Leo Baptistao al 26'. Gli andalusi restano in 10 nel finale per il rosso all'ex Milan Rodrigo Ely, sotto la doccia in anticipo per un doppio giallo. Il Getafe, però, non riesce a graffiare e viene così superata in gradutoria (14) prorio dall'Almeria (16). Dopo due ko consecutivi, invece, torna al successo il Villarreal, vittorioso sul campo dell'Espanyol grazie all'autorete di Lecomte al 65'. Il Sottomarino Giallo sale così a 21 punti in classifica, i catalani restano a 12.

Almeria-Getafe 1-0: tabellino e statistiche

Espanyol-Villarreal 0-1: tabellino e statistiche