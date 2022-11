Ancelotti si riscatta: Militao-Kroos, il Real Madrid incalza il Barcellona

MADRID (Spagna) - Al Real Madrid bastano il colpo di testa di Eder Militao a cinque minuti dall'intervallo e un destro di Toni Kroos a 20' dal termine per battere 2-1 il Cadice al Santiago Bernabeu, riscattare il pareggio con il Girona e il ko con il Rayo negli ultimi due incontri di Liga e portarsi a 35 punti in classifica dopo 14 partite, a -2 dal Barcellona capolista. I ragazzi di Ancelotti - privi di Benzema - attaccano sin dalle prime battute, ma trovano sulla propria strada un avversario - che resta penultimo a quota 11 - chiuso e pronto a ripartire: ci provano Modric, Valverde, Tchouameni e Rodrygo da una parte, di Alex Fernandez la più pericolosa delle sortite ospiti. Il gol del difensore brasiliano è uno spartiacque, i Blancos non hanno bisogno di accelerare e comandano il gioco con oltre il 72% di possesso palla. In un contesto simile, per inerzia, a 20' dal termine arriva il raddoppio del tedesco, che arricchisce il proprio score dopo l'assist del vantaggio. All'82', poi, Lucas Perez accorcia le distanze, ma l'assalto finale non porta al clamoroso pareggio. Senza Joaquin e Luiz Felipe, il Betis Siviglia di Pezzella - in 10 dal 61' per l'espulsione di Edgar Gonzalez, crolla 3-0 a Valencia sotto i colpi di Andre Almeida (63'), Guillamon su rigore (81') e Justin Kluivert - da 24' in campo - al 93'. 0-0 tra Rayo Vallecano e Celta Vigo.