Simeone: "Joao Felix? L'Atletico Madrid ha bisogno di lui"

MADRID (Spagna) - Nessun divorzio, almeno per ora. Nonostante le indiscrezioni arrivate dai media spagnoli sul rapporto sempre più teso tra Joao Felix e l'Atletico Madrid, ci ha pensato Diego Simeone a gettare acqua sul fuoco. L'allenatore dei Colchoneros ne ha parlato nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia del match contro l'Elche: "Non do conferme sul fatto che possa essere titolare, vivo alla giornata e penso a risolvere i problemi che mi trovo davanti, come sempre cercherò di mettere in campo i giocatori che mi possano consentire di vincere la partita, è questa l'unica cosa che conta. Per il resto è un calciatore di grande livello e se gioca come nelle prime partite del Mondiale per noi sarà importantissimo. Ha talento, è in forma e la squadra ha bisogno delle sue qualità. Abbiamo un buon rapporto tra professionisti, ma è chiaro che vista la mia posizione non si può essere d'accordo su tutto. Io cerco sempre di ottenere il massimo da ciascuno dei giocatori che la società mi mette a disposizione".