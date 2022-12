Ancelotti: "Messi il migliore di sempre? Non lo dirò mai..."

"Messi il migliore di sempre? Beh, non lo so, onestamente. In ogni epoca ci sono stati giocatori molto forti, tanti. Un 'Messi è il migliore della storia' non uscirà mai dalla mia bocca. Io ho visto Maradona, Cruyff, alleno l'attuale Pallone d'oro, non so chi sia 'il migliore della storia'". Sono le parole di Carlo Ancelotti in conferenza stampa in vista della ripresa del campionato spagnolo dopo la pausa per i Mondiali in Qatar.