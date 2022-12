Liga: Morata trascinatore, Luiz Felipe espulso

MADRID (Spagna) - Con un gol di Joao Felix su assist di Griezmann al 56' e uno di Alvaro Morata al termine di una bella azione personale - ma complice una deviazione - al 74', l'Atletico Madrid - in 10 per l'espulsione di Hermoso al 53' - batte 2-0 l'Elche - lasciato in 9 da Verdu (45'+1) e Quina (90') al Wanda Metropolitano e si porta provvisoriamente al terzo posto della classifica di Liga con 27 punti conquistati in 15 partite, uno in più della Real Sociedad e a -10 dal Barcellona capolista, entrambe con una gara disputata in meno. Tra le fila ospiti in campo l'ex Torino Boyé, in campo per 69' e sostituito da Ponce, in Italia con la Roma. Assente invece per infortunio Lirola, spagnolo prodotto dei vivai di Espanyol e Juventus, in Serie A con Sassuolo e Fiorentina ed attualmente in prestito dall'Olympique Marsiglia. Con appena 4 punti conquistati, al terzo ko consecutivo, l'Elche si trova in ultima posizione, a -8 (e un match in più) dalla zona salvezza.