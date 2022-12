Benzema salva Ancelotti: doppietta nel finale, Real Madrid in testa

VALLADOLID (Spagna) - Ancelotti lancia Alaba e Rudiger davanti a Courtois, rinuncia inizialmente a Camavinga e Tchouameni, ma non a Benzema, a cui affida le chiavi dell'attacco con ai lati Asensio - poi rilevato da Rodrygo - e Vinicius Junior: al Real Madrid, però, per tornare da Valladolid con i tre punti in tasca, serve un calcio di rigore a 7' dal 90', realizzato dal franco-algerino e costato l'espulsione a Sergio Leon. Sei minuti più tardi, poi, Benzema chiuderà il match trovando la doppietta personale. Con questo successo le merengues si portano provvisoriamente in vetta alla classifica di Liga con 38 punti conquistati in 15 partite, uno in più del Barcellona che ha una gara in meno (il derby con l'Espanyol in programma domani al Camp Nou). I blanquivioletas, invece, restano fermi a 17, con 5 lunghezze di margine sulla zona retrocessione.