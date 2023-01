Vinicius e razzismo, Ancelotti alza la voce: "Serve tolleranza zero!"

La posizione di Ancelotti

Al fianco di Vinicius è arrivato Carlo Ancelotti. L'allenatore dei Blancos è stato chiaro e fermo nell'ultima conferenza stampa: "Non deve essere un problema per La Liga o per le sanzioni, è una questione culturale, per la società in generale. È un problema della società che non ha l'educazione che deve avere. Non mi soffermerò su un argomento così importante in Vinicius, nella Liga o nelle sanzioni. C'è qualcosa di più grande da vedere: il problema del razzismo e della xenofobia è molto importante - aggiunge - Non posso parlare di un tema che non deve esistere per me, il razzismo e la xenofobia non devono esistere. Sbagliamo, questo non è un problema di Vinicius, ma della società. La tolleranza in questo senso deve essere zero".