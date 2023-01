Copa del Rey, Real Madrid agli ottavi: ma che fatica con il Cacereno

TORINO - Un gol, quello di Rodrygo al 69esimo minuto di gioco, ha permesso al Real Madrid di battere 1-0 il Cacereno , club di Segunda División RFEF (la quarta serie del campionato spagnolo) e qualificarsi agli ottavi di finale di Copa del Rey. Un risultato striminzito per gli uomini di Carlo Ancelotti, che però riescono a superare il turno. Quello che non è riuscito invece a tutte le altre squadre di Liga impegnate nelle gare delle 21. Una di queste è l'Elche (in 10 dal 67' per l'espulsione di Tete Morente), sconfitto 1-0 dal Ceuda , club di Primera División RFEF (terzo livello del calcio iberico) e che rappresenta un'enclave spagnola in Marocco: decisiva la rete di Rodri su rigore al 44'. Ribaltano il pronostico pure lo Sporting Gijon e il Levante (che militano entrambe nell'equivalente della nostra Serie B): il primo ha battuto 2-0 il Rayo Vallecano grazie alla doppietta di Milovanovic, il secondo nel recupero ha trovato il gol del 3-2 con Wesley, che ha permesso di avere la meglio sul Getafe, che ha vanificato per due volte il vantaggio arrivato grazie alle reti di Munir El Haddati, pareggiate prima da Postigo e poi da Munoz.

Copa del Rey, le partite delle 19

Nelle partite delle 19, il Valencia di Gattuso si è qualificato per gli ottavi di finale battendo La Nucía 3-0 con gol dell'ex Roma Justin Kluivert, Ilaix Moriba e Hugo Duro. Più complicato è stato invece per il Villarreal, anche se la storia dirà che il "sottomarino giallo" ha finito per battere facilmente 5-1 il Cartagena. Nonostante la differenza di categoria, il Villarreal è stato inizialmente soffocato dalla squadra di Murcia, protagonista di un inizio spettacolare, tanto che l'ex Lazio Pepe Reina ha dovuto ricorrere agli straordinari per tenere in piedi la sua squadra, senza però riuscire a fare nulla sulla rete del vantaggio di Vazquez Perez dei padroni di casa, l'unica del primo tempo. Nella ripresa, poi, il club di Liga è tornato in pista e ha ribaltato il risultato, dilagando nel finale: di Baena, Danjuma, Morales, Chukwueze e Capoue le reti. Sono andate invece ai supplementari Espanyol e Celta Vigo, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari firmato da Paciencia per gli ospiti e Puado per i padroni di casa. Nell'extra-time, poi, è toccato a Darder e Melamed chiudere sul 3-1 e regalare all'Espanyol l'acesso agli ottavi di Copa del Rey.