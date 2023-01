Real Madrid, Ancelotti ko 2-1 a Villarreal

VILA-REAL (Spagna) - Si chiude con una sconfitta per 2-1 e qualche polemica la partita del Real Madrid di Ancelotti sul campo del Villarreal. La squadra di casa ha meritato il successo, con una prova come al solito compatta e cinica, che ha permesso ai ragazzi di Quique Setién di arrivare a 27 punti in classifica e restare in piena corsa Champions (al quarto posto in classifica provvisorio).