Liga, il Barcellona vince in casa dell'Atletico Madrid: +3 sul Real

MADRID (Spagna) - La domenica della 16ª giornata della Liga si chiude al Wanda Metropolitano di Madrid con il Barcellona che batte per 1-0 l'Atletico di Simeone e si porta in testa alla Liga (31 punti) in solitaria. Match sbloccato dai blaugrana ad inizio partita sull'asse Gavi-Dembele: assist dello spagnolo e conclusione vincente francese per l'1-0 al 22'. Gli ospiti difendono il risultato fino alla fine con gli ultimi minuti molto nervosi che hanno visto espulsi (rosso diretto) Savic per l'Atletico e Torres per il Barcellona.