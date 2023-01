Liga, frena l'Athletic Bilbao di Berenguer: con l'Osasuna termina 0-0

BILBAO (Spagna) - Termina a reti bianche la sfida che chiude la sedicesima giornata di Liga, quella tra Athletic Bilbao e Osasuna . La formazione basca, che mantiene i due punti di vantaggio sui rivali odierni (26 contro 24), ha una chance importante al 37', ma la super risposta di Aitor Fernandez nega il gol a Gorka Guruzeta , ed un'altra al 62', con il Var che annulla la rete segnata dallo stesso attaccante classe 1996, sostituito un minuto dopo da Muniain (mandato in campo da Valverde insieme all' ex Torino Berenguer ).

Budimir non punge, l'Osasuna sfiora il colpaccio a Bilbao al 90'

Gli ospiti, invece, guidati in attacco per 70' dal croato (ma nato in Bosnia) Budimir, in Italia con le maglie di Crotone e Sampdoria, faticano a costruire gioco, risultando pressoché inoffensivi dalle parti di Unai Simon, ad eccezione della chance che, al 90', capita sui piedi di Manu Sanchez, disinnescata dalla grande risposta del portiere della nazionale iberica.