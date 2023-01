Supercoppa di Spagna, Ancelotti beffa Gattuso ai rigori: Real Madrid in finale

Supercoppa di Spagna, Real Madrid-Valencia: la partita

Dopo una prima fase di equilibrio, i Blancos intorno al quarto d'ora vanno vicini al vantaggio, prima con Benzema e poi con Valverde, le cui conclusioni si spengono a una spanna dal palo della porta difesa da Mamardashvili. Il Valencia risponde con il colpo di testa di Cavani ma Courtois salva. Dopo un tiro di Vinicius neutralizzato dall'estremo difensore dei Pipistrelli, il Real Madrid passa in vantaggio al 39' con si solito Benzema, bravo a battere il portiere avversario su rigore. Nemmeno il tempo di tornare in campo per la ripresa che la squadra di Gattuso trova immediatamente il pari con la rete di Samuel Lino su cross di Toni Lato. Inizia la girandola dei cambi ma nessuna delle due formazioni riesce a rendersi pericolosa dalle parti della porta avversaria. Nonostante i 7' di recupero assegnati dall'arbitro Alejandro Hernandez Hernandez, complice anche una conclusione centrale di Vinicius, il parziale non cambia e si va dunque ai supplementari. È sempre il brasiliano a sfiorare il gol al 4', Mamardashvili si supera e salva il Valencia. Il portiere si ripete poi al 105' su Kroos. Al 110' ghiottissima occasione per il Valencia: Perez a tu per tu con Courtois si fa ipnotizzare e gli calcia addosso. L'equilibrio persiste. Si va ai calci di rigore. Dagli 11 metri i Blancos sono praticamente perfetti con Benzema, Modrid, Kroos e Asensio; il Valencia, invece, è tradito da Comert e Gaya. Ancelotti beffa Gattuso e vola in finale.

Real Madrid-Valencia 2-1 dcr: tabellino e statistiche