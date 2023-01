Simeone non torna alla vittoria: l’Atletico Madrid pareggia 1-1 contro l’Almeria

L’Atletico Madrid non riesce a tornare alla vittoria. I Colchoneros, nel match valevole per la 17ª giornata di Liga, dopo la sconfitta per 0-1 contro il Barcellona di Xavi non riescono ad andare oltre l’1-1 in casa dell’Almeria. La squadra di Simeone apre le danze con Correa al 18’ su assist dell’ex Inter Kondogbia. A rispondere all’argentino ci pensa Toure al 37’ portando il risultato sull’1-1. Nei minuti finali viene espulso Reguilon per doppio cartellino giallo. Il punto conquistato dall'Atletico gli consente comunque di tornare in zona Champions League, agganciando il Villarreal a 28 punti in classifica.