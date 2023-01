Rakitic show, il Siviglia ai quarti di Coppa del Re. Passa anche la Real Sociedad

VITORIA-GASTEIZ (Spagna) - Senza il Papu Gomez, ancora ai box per infortunio, ma con le vecchie conoscenze del calcio italiano Lamela (Roma) e Suso (Genoa e Milan), il Siviglia dell'ex dirigente giallorosso Monchi batte di misura il Deportivo Alaves all'Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz e si qualifica per i quarti di finale di Coppa del Re. Alla formazione andalusa basta il colpo di testa di Ivan Rakitic - su cross di Jesus Navas - al terzo minuto della seconda frazione di gioco. Per i padroni di casa Salva Sevilla sfiora il pari al 96'. Entra tra le migliori otto della seconda competizione iberica anche la Real Sociedad, che supera - col medesimo risultato - il Maiorca di Muriqi (lasciato 90' in panchina dal tecnico messicano Aguirre) grazie al gol realizzato da Robert Navarro dopo appena cinque giri di lancetta.