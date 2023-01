Copa del Rey, Kessie trascina il Barcellona. Ceballos salva il Real Madrid

CEUTA (Spagna) - Si concludono gli ottavi di finale della Copa del Rey con il Barcellona che domina per 5-0 a casa del Ceuta (club di terza divisione), exclave spagnola in Marocco a un’ora e mezza di macchina da Tangeri. Protagonista del match l'ex Milan Frank Kessie, suoi entrambi gli assist per le reti di Raphinha (41') e Lewandowski (50') più la rete personale per il poker al 77'. Mentre di Ansu Fati il gol del 3-0 (70') con Lewandowski che firma la doppietta al 90'.