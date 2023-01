Real Madrid, Ancelotti e il rimprovero a Rodrygo: cosa è successo e cosa gli ha detto

Tensione in panchina tra Carlo Ancelotti e Rodrygo durante la partita del Real Madrid sul campo del Villarreal in Coppa del Re. I blancos sono riusciti a vincere in rimonta nel finale ma al 55' c'è stato un momento particolarmente caldo in panchina tra il tecnico italiano e il calciatore brasiliano. In occasione del doppio cambio effettuato da Ancelotti che ha inserito Ceballos e Asensio al posto di Rodrygo e Kross, il brasiliano non ha apprezzato la scelta dell'allenatore e non lo ha salutato.