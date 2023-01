Liga, Morata trascina l'Atletico al quarto posto. Esordio Depay

Morata, Griezmann, Hermoso: l'Atletico Madrid liquida il Valladolid nella prima mezzora e vola in solitaria al quarto posto, in attesa della gara del Villarreal. I Colchoneros hanno avuto in mano il pallino del gioco fin da subito, chiudendo la pratica Valladolid già nel primo tempo. Da segnalare l'esordio del nuovo acquisto Depay, subentrato al 75° proprio al posto di Morata. Nel pomeriggio colpo esterno della Real Sociedad sul campo del Rayo Vallecano: decidono le reti di Sorloth e Barrenetxea. La squadra di Iraola ha momentaneamente agganciato il Real Madrid in seconda posizione. Terza vittoria di fila invece per l'Espanyol che regola di misura il Betis grazie alla rete di Braithwaite a fine primo tempo. I catalani si allontanano così dalla zona retrocessione mentre il Betis resta in zona Conference. Nel posticipo serale un rigore di Rakitic regala i tre punti al Siviglia contro il Cadice.