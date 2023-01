Pedri show, Ancelotti ringrazia Benzema e Kroos: il Real resta a -3 dal Barcellona

BARCELLONA (Spagna) - Senza Lewandowski e Ferran Torres, squalificati, è Pedri a permettere al Barcellona di superare di misura il Getafe dell'ex Roma Borja Mayoral - che si vede annullare il vantaggio al 3', sfiora il pari al 41' e viene sostituito da Portu al 77' - e conservare così la vetta della classifica di Liga con 44 punti conquistati in 17 partite. Nel giorno della 700ª presenza in maglia blaugrana di Sergio Busquets, celebrato nel pre-partita, i ragazzi di Xavi stentano a carburare, fino alla magia del Golden Boy 2023, che sigla il gol-vittoria con una splendida volée dal limite al minuto 35. Nel finale si divora il raddoppio Kessié, subentrato a Raphinha al 62'. Resta a tre punti dalla capolista il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che espugna l'Estadio San Mamés di Bilbao grazie al gol di Benzema, ben imbeccato da Asensio al 24'. I baschi crescono nella ripresa e recriminano per un rigore non concesso ad Inaki Williams (61'). Lo stesso attaccante ispano-ghanese è protagonista prima di un clamoroso errore sotto porta (70'), poi del pareggio annullato per fuorigioco a 12' dal triplice fischio dell'arbitro.