Ancelotti e l'incredibile richiesta del tifoso: ecco cosa è successo

BILBAO (SPAGNA) - Il Real Madrid, nonostante una gara piuttosto complicata, batte 2-0 l'Athletic Bilbao al San Mamés e risponde al successo del Barcellona sul Getafe (1-0) restando a -3 in classifica. A stendere la formazione di Ernesto Valverde c'hanno pensato Benzema e Kroos con un gol per tempo. In mezzo tanto Athletic che, però, non è riuscito a fermare i Blancos. Prima dell'inizio della contesa si è verificato un episodio piuttosto divertente con protagonista il tecnico delle Merengues Carlo Ancelotti.