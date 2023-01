Coppa del Re, Dembele trascina il Barcellona in semifinale

BARCELLONA - Al Camp Nou va di scena il primo quarto di finale della Coppa del Re che vede di fronte il Barcellona e la Real Sociedad. Xavi si presenta con il classico 4-3-3 con il tridente guidato da Gavi, Lewandowski e Dembele. Pronti, via e dopo 10 minuti il Barça è già avanti con De Jong ma l'arbitro annulla la rete per fuorigioco. Gara equilibrata nei primi minuti e al 30° Kubo sfiora il vantaggio per gli ospiti centrando la traversa da ottima posizione. Dieci minuti l'episodio che condiziona la gara: Brais Mendez viene espulso grazie all'ausilio del Var che giudica il fallo del difensore della Real Sociedad da rosso diretto. Prima della fine del primo tempo, Kounde spreca un'ottima occasione a tu per tu con il portiere.