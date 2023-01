Madrid, vergogna ultras: impiccata una bambola di Vinicius

MADRID (Spagna) - Si accende nel modo sbagliato il derby di Madrid in programma domani per i quarti di finale di Copa del Rey. Ci hanno pensato i tifosi dell'Atletico Madrid a lanciare un messaggio vergognoso , esponendo un manichino di Vinicius impiccato su un ponte situato a pochi metri dal centro sportivo delle Merengues guidate da Carlo Ancelotti. Sopra questo macabra immagine, poi, è stato posizionato uno striscione: "Madrid odia il Real". Si tratta nello specifico di uno slogan che è stato più volte promosso dal gruppo ultras (di estrema destra) del Frente Atletico , che ha messo la firma pure su questo nuovo gesto vergogonoso.

Clima tesissimo

Purtroppo non è nemmeno il primo, visto che nell'ultima partita in cui le squadre si sono affrontate (lo scorso settembre al Wanda Metropolitano, nella sesta giornata di Liga), c'era già stato un altro spettacolo imbarazzante nel momento in cui una folla di persone ha intonato il coro "scimmia" verso Vinicius, portando la società a dissociarsi dai suoi stessi sostenitori e condannare l'episodio di razzismo. Si alza così nuovamente la tensione, che era già alle stelle per le polemiche dei tifosi Colchoneros in riferimento al numero di biglietti che è stato messo a loro disposizione (poco più di 300) e la decisione (che successivamente è stata revocata) di bloccare l'ingresso ai tifosi ospiti negli altri settori del Bernabeu.