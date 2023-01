Coppa del Re, Real Madrid in semifinale: all'Atletico non basta Morata

Ci sono voluti i tempi supplementari per decretare il vincitore del derby tra Real e Atletico Madrid valido per i quarti di finale di Coppa del Re . Alla fine a spuntarla sono stati i Blancos di Carlo Ancelotti che, nonostante il momentaneo vantaggio ospite firmato Morata , sono riusciti a ribaltare la gara grazie alle reti di Rodrygo , Benzema e Vinicius .

Coppa del Re, Ancelotti ribalta Simeone: Real Madrid-Atletico Madrid 3-1 dts

A sbloccare la gara al 19' è proprio l'ex Juventus, bravo a capitalizzare l'assist di Molina e "freddare" Courtois da distanza ravvicinata. Nella prima frazione l'occasione più ghiotta per i Blancos capita sui piedi di Eder Militao che calcia però larghissimo da ottima posizione. Intorno all'ora di gioco ci prova Benzema ma Oblak risponde presente. Ancelotti cerca di cambiare qualcosa e a 10' dalla fine proprio il neoentrato Rodrygo trova il pareggio superando l'estremo difensore dei Colchoneros con un preciso tiro all'angolino basso di sinistra a conclusione di una bella azione personale. Si va dunque ai supplementari. Al 99' l'Atletico Madrid rimane anche in 10 per il rosso a Savic che, ammonito un paio di minuti prima, si becca il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Il Real quasi ne approfitta immediatamente e con l'ex Roma Rudiger sfiora il gol. A pochi secondi dalla fine del primo tempo supplementare, però, Benzema non perdona, raccoglie la sfera dopo il palo colpito da Vinicius e porta avanti i Blancos. Il brasiliano si rifà al 121' siglando il gol del definitivo 3-1. Ancelotti, dunque, elimina Simeone e conquista la semifinale dove ad attenderlo c'è l'Osasuna che ha estromesso dalla competizione il Siviglia (2-1 dts).

Real Madrid-Atletico Madrid 3-1 dts

Coppa del Re, Gattuso eliminato: Valencia-Athletic Bilbao 1-3

Dopo aver agevolmente eliminato La Nucia (3-0) e Sporting Gijon (4-0), il Valencia di Gennaro Gattuso perde 3-1 in casa contro l'Athletic Bilbao. Dopo una prima fase di studio, succede di tutto negli ultimi 10' della prima frazione di gioco: a stappare la lattina è Muniain che sfrutta alla grande l'assist di Inaki Williams e batte Mamardashvili. Al 43' arriva il pareggio con uno sfortunato autogol di Oscar de Marcos che nel tentativo di spazzare un cross infila la propria porta. Nemmeno il tempo di esultare, però, che l'Athletic Bilbao passa ancora avanti: secondo assist di giornata per l'attaccante ghanese che, stavolta, serve il fratello Nico che fa 2-1. Gli ospiti continuano a spingere e a metà ripresa mettono in ghiaccio risultato e partita: Carlos del Cerro Grande, arbitro della sfida, viene richiamato dal Var per rivedere un contatto in area Valencia. Analizzate le immagini indica il dischetto: Vesga è glaciale e chiude la contesa. La squadra di Ernesto Valverde, dunque, raggiunge il Barcellona, vittorioso per 1-0 sulla Real Sociedad grazie alla rete di Dembélé, in semifinale.

Valencia-Athletic Bilbao 1-3