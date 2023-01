Liga: il Real Madrid non va oltre il pari, Barcellona in fuga

La 19° giornata della Liga spagnola si chiude con il passo falso del Real Madrid al Bernabeu contro la Real Sociedad . Le Merengues chiudono la gara con un pari a reti bianche e Ancelotti perde così terreno nei confronti di Xavi : il Barcellona ora è in fuga e può vantare 5 punti di vantaggio sui rivali di sempre. Nella prossima gara il Real Madrid affronterà il Valencia di Gattuso , oggi ko in casa del Valladolid.

Saul trascina l'Atletico Madrid, Gattuso ancora ko

Nel pomeriggio, l'Atletico Madrid ha espugnato il campo dell'Osasuna grazie alla rete di Saul Niguez a 15 minuti dalla fine: i Colchoneros restano in solitaria al quarto posto in attesa del match del Villarreal. Ancora ko il Valencia che si ferma in casa del Valladolid: decide la rete di Larin nel finale di gara. Per Gattuso arriva la terza sconfitta nelle ultime quattro gare con la classifica che si fa sempre più difficile: ora il Valencia vanta solo un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Vince anche il Celta Vigo con il solito Iago Aspas: battuto di misura l'Athletic Bilbao che fanno guadagnare tre punti d'oro in chiave salvezza per la formazione di Carvalhal.