Coppa del Re, in semifinale sarà Real Madrid-Barcellona

Sarà di nuovo "clàsico" in Coppa del Re: Real Madrid e Barcellona sono state sorteggiate l’una contro l’altra nelle semifinali del torneo. Dopo il confronto in Supercoppa di Spagna, che ha visto il trionfo dei blaugrana per 3-1, saranno quindi cinque le sfide dirette tra le due principali squadre del calcio spagnolo in questa stagione. L'ultima volta che Real e Barça si sono incrociate in Coppa è stato nella stagione 2018/19 sempre in semifinale: pareggio 1-1 al Camp Nou e vittoria esterna del Barcellona al Bernabeu per 3-0. Le date sono ancora da stabilire ma l'unica certezza è che Ancelotti giocherà l'andata in casa. L’altra semifinale vedrà di fronte Osasuna e Athletic Club.