Liga, colpo del Rayo Vallecano in casa del Villarreal: decide Camello

VILA-REAL (SPAGNA) - Finisce 0-1 il posticipo della 19ª giornata della Liga tra Villarreal e Rayo Vallecano . A decidere il match la rete a metà ripresa di Camello. Dopo cinque partite si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi per la formazione di Quique Setien (quattro vittorie e un pareggio), che si trova ora a tre punti dal quarto posto, occupato dall'Atletico Madrid a quota 34. La squadra di Iraola vola al settimo posto con 29 punti e conquista l'ottavo successo in campionato.

Villarreal-Rayo Vallecano 0-1: la cronaca

Il Villarreal mantiene il pallino del gioco nel primo tempo (63% di possesso palla) e si rende pericoloso in due occasioni: al 4' Yeremy Pino getta alle ortiche un'ottima chance calciando largo solo davanti al portiere avversario, poco dopo la mezz'ora ci prova anche Baena con un fendente dalla distanza che viene però neutralizzato. Alla prima vera conclusione in porta gli ospiti passano in vantaggio: è il 70' quando Sergio Camello raccoglie l'assist di Trejo e supera Jorgensen sbloccando la sfida dell'Estadio de la Cerámica. Nonostante i cambi e i 9' di recupero, il Submarino Amarillo non riesce a creare grossi frattacapi dalle parti di Dimitrievski. Gran colpo del Rayo Vallecano.

Villarreal-Rayo Vallecano 0-1: tabellino e statistiche