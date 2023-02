Liga, il Barcellona vola a quota 50: 2-1 in casa del Betis

SIVIGLIA (Spagna) - Vince in trasferta il Barcellona, che espugna il Benito Villamarín di Siviglia con il risultato di 2-1. Continua la maledizione dei padroni di casa, che non riescono a battere in questo stadio i blaugrana addirittura dal 2008. Ne approfitta la squadra di Xavi, che si prende tre punti e vola a quota 50, momentaneamente a +8 sul Real Madrid (che giocherà domani con il Valencia).