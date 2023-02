Liga, il Real Madrid risponde al Barcellona: Asensio e Vinicius, Valencia ko

MADRID (Spagna) - Risponde al Barcellona capolista, il Real Madrid che si impone per 2-0 al Bernabeu contro il Valencia alla sua prima partita dopo aver terminato il rapporto con Rino Gattuso. Vittoria importante per Ancelotti nel recupero del 17° turno che resta a -5 da Xavi. Primo tempo tutto dei Blancos che sfiorano per due volte il gol in apertura per poi trovarlo a ridosso dell'intervallo con Rudiger, ma il Var annulla. Ancelotti, che nel primo tempo perde Militao per infortunio, scuota i suoi nello spogliatoio e al ritorno in campo i campioni d'Europa non perdonano. Al 52' Asensio e 3' più tardi Vinicius mettono a segno l'uno-due che manda al tappeto la formazione ospite. Nel finale i pipistrelli restano anche in 10 per un rosso diretto rimediato da Gabriel Paulista e la gara termina in piena tranquillità per i madrileni.