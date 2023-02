Sampaoli: "I giocatori sono come barattoli di pomodoro"

TORINO - I 121 milioni spesi dal Chelsea per acquistare Enzo Fernández dal Benfica hanno provocato molte polemiche in tutta Europa. Anche Jorge Sampaoli, attuale allenatore del Siviglia , ha affrontato l'argomento alla vigilia del match con il Barcellona, parlando in modo molto particolare dei movimenti di mercato e di come vengono gestiti attualmente i trasferimenti.

Sampaoli e i giocatori come pomodori

Queste le parole utilizzate da Sampaoli per commentare il mercato: “È un argomento molto speciale di cui è molto difficile per me parlare. Quando arrivo in uno spogliatoio, normalmente vedo degli esseri umani. Il mercato invece li usa come se fossero un prodotto. È lo stesso che succede per una lattina di pomodoro. A volte si producono valori clamorosi e dopo sei mesi vengono prestati per niente”.