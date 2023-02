Simeone, Correa non basta: l'Atletico Madrid pareggia 1-1 contro il Getafe

L'Atletico Madrid frena in Liga. Nella gara valevole per la 20ª giornata del campionato spagnolo la squadra di Simeone non è riuscita ad andare oltre ad un deludente 1-1 casalingo contro il Getafe attualmente 18° in classifica. Il match viene sbloccato nel secondo tempo, quando al 60' Correa realizza il gol del vantaggio per i padroni di casa e a cui risponde Unal con un calcio di rigore nelle fasi finali della partita. I Colchoneros non riescono così a mettere pressione alla Real Sociedad, che ha una partita in meno e che domani affronterà in casa il Valladolid con l'obiettivo di arrivare a +7 sulla rosa del Cholo.