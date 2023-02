Liga, Real Madrid ko a Maiorca: Asensio sbaglia dal dischetto

MAIORCA - Un brutto Real Madrid cade in casa del Maiorca nella 20° giornata della Liga spagnola: a condannare Ancelotti è stata un'autorete di testa di Nacho Fernandez, intervenuto per anticipare Muriqi. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, le Merengues faticano a reagire ma l'occasione più ghiotta della gara arriva nel secondo tempo: rigore per il Real affidato ad Asensio che sbaglia davanti a Rajkovic. Il Real, in attesa della gara del Barcellona, resta a cinque lunghezze dai blaugrana mentre il Maiorca sale in decima posizione e si porta a soli tre punti dalla zona Europa.