CADICE - La 21esima giornata della Liga spagnola si apre con la vittoria del Cadice sul Girona: a decidere il match sono le reti di Gonzalo Escalante, ex Lazio, e di Guardiola tutte nel primo tempo. Da segnalare, soprattutto, il doppio assist di Theo Bongonda, ex Celta Vigo. La squadra di Sergio si distacca momentaneamente dalla zona retrocessione assestandosi in quindicesima postazione. Stop del Girona dopo la vittoria in casa contro il Valencia.