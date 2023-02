Real, Ancelotti al Brasile? Zidane pronto a tornare

Manca ancora tanto al termine della stagione ma in casa Real Madrid è già tempo di pensare al futuro. Sopratutto perché Carlo Ancelotti sembra intenzionato ad accettare la proposta della Federcalcio del Brasile . Come riporta Sport, in caso di addio del tecnico italiano con i blancos, sarebbe Zinedine Zidane il principale candidato per la panchina delle merengues. Le quotazioni del francese sono vertiginosamente salite nelle ultime ore.

Ancelotti lascia il Real? Ecco i possibili sostituti

Zizou non sarebbe l'unica opzione per Florentino Perez per sostituire Ancelotti in caso di addio. Oltre al francese, i blancos starebbero pensaro anche ad altri due ex calciatori che hanno indossato la maglia del Real: Raul e Xabi Alonso. Il ritorno di Zidane, però, sembra la soluzione più probabile. Come sottolinea Sport, inoltre, l'ex Juventus avrebbe già posto alcune condizioni, tra cui l'acquisto di Rayan Cherki, stellina del Lione.