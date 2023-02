Liga, il Valencia affonda: vince il Bilbao con Nico Williams e Sancet

VALENCIA (Spagna) - Continua a sprofondare il Valencia, non funziona in casa dei pipistrelli la cura post-Gattuso e l'incubo retrocessione resta vivo. Al Mestalla passa l'Athletic Bilbao, in rimonta, per 2-1. Padroni di casa avanti con l'ex Milan Castillejo al 17' ma raggiunti da Nico Williams al 30' e sorpassati al 72' dall'altro giovane talento Sancet. I baschi salgono al sesto posto, resta complessa la situazione del Valencia.